https://news.day.az/world/1868677.html В Дубае резко упали продажи элитного жилья Продажи элитной недвижимости в Дубае резко упали из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Дубае резко упали продажи элитного жилья

В мире, 25 октября 2026 04:22 (UTC +04:00) 222
В Дубае резко упали продажи элитного жилья

Продажи элитной недвижимости в Дубае резко упали из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что по итогам третьего квартала 2026 года продажи жилья премиум-класса снизились на 17% по сравнению с показателями прошлого года.

Всего за этот период было продано 86 объектов недвижимости стоимостью выше $10 млн. В 2025 году реализовали 103 объекта.

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