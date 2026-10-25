В Дубае резко упали продажи элитного жилья

Продажи элитной недвижимости в Дубае резко упали из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что по итогам третьего квартала 2026 года продажи жилья премиум-класса снизились на 17% по сравнению с показателями прошлого года.

Всего за этот период было продано 86 объектов недвижимости стоимостью выше $10 млн. В 2025 году реализовали 103 объекта.