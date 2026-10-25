Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО

Россиянин Мовсар Евлоев проиграл в титульном бою австралийцу Александру Волкановски на турнире UFC 333 в Абу‑Даби.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный бой вечера завершился техническим нокаутом во втором раунде. В концовке раунда Волкановски перевел противника в партер и оформил нокаут серией кулачных ударов.

38-летний Волкановски защитил титул чемпиона полулегкого веса, одержав 29 победу в боях по правилам ММА и оформив 14-й нокаут. У австралийца четыре поражения за карьеру.

32-летний Евлоев потерпел первое поражение в карьере после 20 побед подряд.