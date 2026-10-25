https://news.day.az/world/1869422.html Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США Американский президент Дональд Трамп полагает, что власти Дании согласились передать Гренландию под контроль США? передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Кстати, Дания была великолепна.

Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США

В мире, 25 октября 2026 10:02 (UTC +04:00) 310
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США

Американский президент Дональд Трамп полагает, что власти Дании согласились передать Гренландию под контроль США? передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кстати, Дания была великолепна. Они отдали нам Гренландию", - сказал американский лидер в субботу на митинге в американском штате Джорджия, выступая перед сторонниками Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. "Это войдет в историю как величайшая сделка в сфере недвижимости. Возможно, после Венесуэлы", - подчеркнул Трамп, говоря о соглашении, которое в сентябре подписали он и премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен. Оно касается передачи Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности арктического острова.

"Мы их получили за бесценок", - добавил Трамп, говоря о Гренландии и Венесуэле.

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#США #ДОНАЛЬД ТРАМП #ДАНИЯ #ГРЕНЛАНДИЯ
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Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 333
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Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 3 188
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 1 184
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 540
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 131
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Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 1 170
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 481
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Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 772
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Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 154
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 697
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