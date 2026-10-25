Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США
Американский президент Дональд Трамп полагает, что власти Дании согласились передать Гренландию под контроль США? передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Кстати, Дания была великолепна. Они отдали нам Гренландию", - сказал американский лидер в субботу на митинге в американском штате Джорджия, выступая перед сторонниками Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. "Это войдет в историю как величайшая сделка в сфере недвижимости. Возможно, после Венесуэлы", - подчеркнул Трамп, говоря о соглашении, которое в сентябре подписали он и премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен. Оно касается передачи Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности арктического острова.
"Мы их получили за бесценок", - добавил Трамп, говоря о Гренландии и Венесуэле.
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