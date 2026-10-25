Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства

Автор: Габиль Аширов

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный новому этапу стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией.

Day.Az представляет перевод статьи:

Азербайджан и Италия выходят на новый уровень экономического сотрудничества. После многих лет успешного энергетического партнерства, основанного прежде всего на поставках каспийского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP), две страны намерены расширить взаимодействие в сфере критически важного сырья, искусственного интеллекта, робототехники и высокотехнологичного производства.

Подписание совместной декларации министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо стало важным шагом в развитии двусторонних отношений. Документ открывает возможности для сотрудничества в отраслях, от которых во многом будет зависеть будущее европейской промышленности.

Сегодня Европа стремится ускорить переход к чистым технологиям, цифровизации и укреплению собственной оборонной промышленности. Для этого необходимы значительные объемы критически важного сырья, используемого при производстве электромобилей, микрочипов, оборудования для возобновляемой энергетики и другой современной продукции.

Однако добыча и переработка многих таких ресурсов сосредоточены в ограниченном числе стран. Подобная зависимость создает риски для европейских производителей, особенно в условиях международной напряженности и возможных перебоев в поставках.

Декларация, подписанная на азербайджано-итальянском форуме при поддержке Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, направлена на развитие сотрудничества именно в этой области.

Азербайджан обладает ресурсным потенциалом, тогда как Италия располагает развитой промышленностью, современными технологиями и большим опытом в производстве оборудования. Объединение этих возможностей позволит выстраивать производственные цепочки, охватывающие добычу сырья, его переработку и последующее использование в высокотехнологичных отраслях.

Особого внимания заслуживает итальянская инициатива по созданию национального стратегического хранилища критически важного сырья в Порто-Маргере. Этот проект рассматривается в качестве одного из первых подобных пилотных объектов в Европе. Его задача заключается в формировании запасов, способных обеспечить промышленность необходимыми ресурсами в случае серьезных перебоев с поставками.

Участие Азербайджана в подобных инициативах способно укрепить позиции страны как важного партнера Европы в обеспечении надежности сырьевых поставок.

Для Баку новое соглашение имеет особое значение с точки зрения диверсификации экономики. Азербайджан последовательно стремится расширять ненефтяной сектор, привлекать современные технологии и создавать новые производственные возможности.

Одним из перспективных направлений может стать вложение азербайджанского капитала непосредственно в итальянскую промышленность, в том числе с использованием государственных инвестиционных механизмов и возможным взаимодействием с национальным фондом Made in Italy.

Подобные инвестиции позволят Азербайджану получить более широкий доступ к европейским технологиям, производственному опыту и инновационным разработкам. Это особенно важно для развития экономики, способной сохранять конкурентоспособность в условиях постепенного изменения структуры мирового энергетического рынка.

Италия, в свою очередь, получает возможность привлечь надежного инвестора для развития собственных промышленных предприятий. При этом сотрудничество может способствовать внедрению итальянских решений в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта на производственных площадках Азербайджана.

Такая модель создает взаимную экономическую заинтересованность. Азербайджанские инвестиции будут содействовать развитию итальянской промышленности, а технологические возможности Италии помогут модернизации производственной инфраструктуры Азербайджана.

Значение нового партнерства выходит далеко за пределы двусторонней торговли. Европейский союз стремится укреплять самостоятельность в энергетике, технологиях и обеспечении промышленности стратегическими материалами. Для достижения этих целей необходимы надежные внешние партнеры.

Италия активно развивает инициативы по обеспечению сырьевой безопасности, а Азербайджан уже зарекомендовал себя в качестве важного энергетического партнера европейских государств.

Расширение сотрудничества позволит использовать существующие экономические и транспортные связи для формирования новых маршрутов поставок стратегически важных ресурсов. Соединение возможностей Каспийского региона с промышленными центрами Италии может стать дополнительным фактором укрепления экономических связей между Европой и Евразией.

Показательно, что сотрудничество двух стран постепенно выходит за рамки традиционной энергетики. Опыт успешного взаимодействия в нефтегазовой сфере создает основу для реализации совместных проектов в промышленности, цифровых технологиях и инновациях.

Для Азербайджана это открывает возможность укреплять свое положение в международных производственных цепочках и увеличивать долю отраслей с высокой добавленной стоимостью. Для Италии партнерство означает расширение инвестиционных возможностей и укрепление устойчивости национальной промышленности.

Совместная декларация свидетельствует о стремлении Баку и Рима заранее учитывать потребности мировой экономики и формировать условия для долгосрочного сотрудничества.

Микаил Джаббаров, Адольфо Урсо, президент Confindustria Эмануэле Орсини и Антонио Таяни обозначили направления, которые могут определить дальнейшее развитие азербайджано-итальянских экономических отношений.

Сочетание инвестиционных ресурсов Азербайджана, промышленного потенциала Италии и совместных инфраструктурных инициатив способно заложить основу для новых проектов, рассчитанных на десятилетия.

Азербайджано-итальянское партнерство показывает, как сотрудничество в энергетической сфере может постепенно перерасти в более широкие стратегические отношения, охватывающие технологии, промышленность и инвестиции. Именно такие связи приобретают особую ценность в условиях растущей международной экономической конкуренции.