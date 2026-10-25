https://news.day.az/world/1869419.html Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО В Сети появились кадры протестов в Париже против роста стоимости жизни, которые были сняты вчера. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отметим, что протесты во Франции начались в конце сентября с демонстраций старшеклассников из-за проблем в сфере образования и постепенно охватили всю страну.
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО
В Сети появились кадры протестов в Париже против роста стоимости жизни, которые были сняты вчера.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отметим, что протесты во Франции начались в конце сентября с демонстраций старшеклассников из-за проблем в сфере образования и постепенно охватили всю страну. 17 октября на улицы Франции вышли более полумиллиона человек, среди которых активисты, представители молодежи, профсоюзов и движений рабочих. Протестующие выступили против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.
Представляем данные кадры:
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