Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО

В Сети появились кадры протестов в Париже против роста стоимости жизни, которые были сняты вчера.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отметим, что протесты во Франции начались в конце сентября с демонстраций старшеклассников из-за проблем в сфере образования и постепенно охватили всю страну. 17 октября на улицы Франции вышли более полумиллиона человек, среди которых активисты, представители молодежи, профсоюзов и движений рабочих. Протестующие выступили против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.

Представляем данные кадры: