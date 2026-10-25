В Болгарии выбирают президента

В Болгарии начались выборы президента. За пост главы государства борются 27 кандидатов.

Как передает Day.Az, в 7:00 по местному времени по всей стране открылись свыше 12 тыс. избирательных участков, на которых, как сообщается, смогут проголосовать 6,6 млн избирателей. В голосовании также смогут принять участие проживающие за рубежом граждане Болгарии. Для этого избирательные участки открыты в 60 странах.

Официальные результаты выборов будут объявлены 27 октября.