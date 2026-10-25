В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО

25 октября в Баку состоялась акция в поддержку команд Канакии-Новой Каледонии и Французской Полинезии (Маохи-Нуи - Таити), участвующих в чемпионате мира и фестивале FIFA U-15.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, болельщики из Канакии-Новой Каледонии и Французской Полинезии собрались перед Деревней атлетов, чтобы поприветствовать юных футболистов, направлявшихся на соревнования. Выразив поддержку своим командам, они также продемонстрировали приверженность национальной идентичности, культуре и традициям своих народов.

В ходе акции особое внимание было уделено солидарности народов Тихоокеанского региона и значению участия юных спортсменов в международных соревнованиях в качестве представителей своих народов.

Бакинская инициативная группа ранее приветствовала приезд обеих команд в Азербайджан, подчеркнув, что футбол способствует укреплению дружбы между народами и развитию культурных связей.

В чемпионате мира и фестивале FIFA U-15, проходящих в Баку с 22 по 30 октября, участвуют команды 189 футбольных ассоциаций.