В Турции футболист перенес инфаркт во время матча

Во время футбольного матча, проходившего в турецком городе Бартын, 35-летний игрок перенес инфаркт и был госпитализирован.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Haber7, в рамках второго тура группы 7 Лиги перехода в профессионалы Турецкой федерации футбола на стадионе Ататюрка в Бартыне встретились команды "Арыт Каядибиспор" и "Генчлик Мимар Синан Спор".

На 90+3-й минуте встречи, в которой "Арыт Каядибиспор" вел со счетом 1:0, футболист "Генчлик Мимар Синан Спор" Акын Карааслан внезапно почувствовал себя плохо и упал на газон.

На поле вызвали бригаду скорой медицинской помощи и врачей. Ему оказали первую помощь прямо на месте, после чего на машине скорой помощи доставили в государственную больницу Бартына.

По имеющейся информации, после перенесенного инфаркта футболисту в больнице провели ангиографию.