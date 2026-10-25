В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО

В городе Хиве Хорезмской области Узбекистана в рамках международного творческого форума Oydin Gurunglar состоялся показ спектакля "Омид" в исполнении азербайджанских актеров. Постановка осуществлена по пьесе драматурга Исмаила Имана.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Спектакль повествует о судьбе Омида - последнего представителя западной миграционной популяции белого журавля (стерха). В произведении художественно осмысливается миграционный маршрут птицы, берущий начало в Западной Сибири и пролегающий через территории России, Казахстана, Азербайджана и Ирана вдоль побережья Каспийского моря, а также ее зимовка в районе Ферейдун-Кенар на севере Ирана.

Одними из центральных тем постановки являются браконьерство на миграционных путях, осушение водно-болотных угодий, а также постепенное исчезновение естественных мест гнездования и размножения птиц. Посредством художественных образов и сценического повествования подчеркивается необходимость сохранения экологического равновесия, защиты биологического разнообразия и охраны редких видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. Спектакль, затрагивающий актуальные вопросы охраны окружающей среды и экологической ответственности человека, вызвал большой интерес у зрителей и был тепло встречен публикой.

Основная цель международного творческого форума Oydin Gurunglar, проходящего с 22 по 25 октября, заключается в объединении представителей культуры и искусства, а также творческих коллективов различных государств, развитии международного культурного диалога, расширении обмена творческим опытом и укреплении сотрудничества в сфере культуры.

В рамках форума организована серия культурно-просветительских мероприятий, включающая театральные постановки, литературные встречи, музыкальные программы, выставки и мастер-классы.