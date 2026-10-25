https://news.day.az/world/1869445.html В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО В городе Сидар-Рапидс, расположенном в американском штате Айова, произошли взрыв и последующий пожар в здании производителя продуктов Quaker Oats Company, которая является дочерней компанией PepsiCo. Об этом сообщили в местном отделении пожарной службы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО
В городе Сидар-Рапидс, расположенном в американском штате Айова, произошли взрыв и последующий пожар в здании производителя продуктов Quaker Oats Company, которая является дочерней компанией PepsiCo. Об этом сообщили в местном отделении пожарной службы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сотрудники пожарной службы Сидар-Рапидс обнаружили следы взрыва и последующего возгорания. Все работники были эвакуированы. Тушение пожара продолжается", - сказано в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
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