В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО

В городе Сидар-Рапидс, расположенном в американском штате Айова, произошли взрыв и последующий пожар в здании производителя продуктов Quaker Oats Company, которая является дочерней компанией PepsiCo. Об этом сообщили в местном отделении пожарной службы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сотрудники пожарной службы Сидар-Рапидс обнаружили следы взрыва и последующего возгорания. Все работники были эвакуированы. Тушение пожара продолжается", - сказано в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.