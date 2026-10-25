https://news.day.az/azerinews/1869464.html Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq Azərbaycanlı daha bir futbolçu legioner həyatı yaşayacaq. U-17 yığma komandamızın üzvü Amin İmanverdiyev İspaniyada oynayacaq. O, III Liqada mübarizə aparan "Mursiya" ilə anlaşıb. İmanverdiyevlə 3 illik müqavilə imzalanıb. Amin bundan öncə isə İspaniyanın "Osense" klubunun formasını geyinib.
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq
Azərbaycanlı daha bir futbolçu legioner həyatı yaşayacaq.
U-17 yığma komandamızın üzvü Amin İmanverdiyev İspaniyada oynayacaq.
O, III Liqada mübarizə aparan "Mursiya" ilə anlaşıb.
İmanverdiyevlə 3 illik müqavilə imzalanıb. Amin bundan öncə isə İspaniyanın "Osense" klubunun formasını geyinib.
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