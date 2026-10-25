Смертельное ДТП в Товузе

В Товузе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем по территории района, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил 46-летнего жителя Товузского района А.Аскерова, который пытался перейти дорогу.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.