https://news.day.az/society/1869449.html Смертельное ДТП в Товузе В Товузе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем по территории района, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил 46-летнего жителя Товузского района А.Аскерова, который пытался перейти дорогу.
Смертельное ДТП в Товузе
В Товузе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем по территории района, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил 46-летнего жителя Товузского района А.Аскерова, который пытался перейти дорогу.
Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
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