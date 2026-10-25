В Италии задержали сотни человек во время протестов

Правоохранительные органы Италии задержали 371 участника митингов против политики правительства. Об этом сообщает агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе мероприятий полиция проверила документы у 4,2 тысячи человек, из которых 371 участник был задержан и доставлен в отделения. Среди задержанных оказались 110 несовершеннолетних и 69 иностранных граждан.

Студенческие волнения, начавшиеся неделю назад под влиянием протестов во Франции, переросли в более масштабное движение. К студентам присоединились рабочие и молодежь, недовольные стоимостью жизни и аренды жилья; протестную волну может усилить всеобщая забастовка, намеченная на 30 октября.