Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет на уровне 70-75%, днем - 60-65%.
В регионах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди и грозы. К утру осадки постепенно прекратятся. В отдельных районах временами будет наблюдаться туман. Прогнозируется восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-15, днем - 17-20 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 5-9 градусов выше нуля.
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