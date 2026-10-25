Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО

На автомагистрали Нахчыван-Шахбуз произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марки Mercedes на участке трассы Нахчыван-Шахбуз, проходящем через село Вайхыр Бабекского района, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие - Гюлай Таптыг гызы Аббасова (1986 г. р.), Иса Асеф оглу Нагиев (2017 г. р.), Севиндж Намиг гызы Гаджиева (2004 г. р.), Гюльнар Юсиф гызы Гаджиева (1985 г. р.), Намиг Наби оглу Гаджиев (1982 г. р.) и Джамиль Асеф оглу Нагиев (2003 г. р.) - доставлены в отделение скорой медицинской помощи больницы Нахчыванской Автономной Республики.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, по факту проводится расследование.