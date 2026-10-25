https://news.day.az/society/1869451.html Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО На автомагистрали Нахчыван-Шахбуз произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марки Mercedes на участке трассы Нахчыван-Шахбуз, проходящем через село Вайхыр Бабекского района, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО

Общество, 25 октября 2026 12:18 (UTC +04:00) 386
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,

На автомагистрали Нахчыван-Шахбуз произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марки Mercedes на участке трассы Нахчыван-Шахбуз, проходящем через село Вайхыр Бабекского района, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие - Гюлай Таптыг гызы Аббасова (1986 г. р.), Иса Асеф оглу Нагиев (2017 г. р.), Севиндж Намиг гызы Гаджиева (2004 г. р.), Гюльнар Юсиф гызы Гаджиева (1985 г. р.), Намиг Наби оглу Гаджиев (1982 г. р.) и Джамиль Асеф оглу Нагиев (2003 г. р.) - доставлены в отделение скорой медицинской помощи больницы Нахчыванской Автономной Республики.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, по факту проводится расследование.

  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
  • Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз,
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ДТП #НАХЧЫВАН-ШАХБУЗ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Товузе автомобиль насмерть сбил пешехода 13:46 (UTC+04), Общество 176
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 193
В Италии задержали сотни человек во время протестов 13:32 (UTC+04), В мире 224
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 13:20 (UTC+04), Общество 266
Один вид смартфонов станет популярным 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 255
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 13:00 (UTC+04), В мире 324
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - FOTO 12:46 (UTC+04), Общество 2 893
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 389
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 12:32 (UTC+04), Культура 363
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 12:18 (UTC+04), Общество 386
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 12:09 (UTC+04), В мире 387
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 12:00 (UTC+04), Общество 430
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 11:49 (UTC+04), Спорт 395
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 11:37 (UTC+04), В мире 440
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 7 292
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 395
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 11:17 (UTC+04), В мире 434
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО 11:06 (UTC+04), Спорт 431
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 10:53 (UTC+04), В мире 457
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 10:42 (UTC+04), Культура 509
Маск заявил о кровожадности европейцев 10:28 (UTC+04), В мире 476
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 419
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 10:17 (UTC+04), Спорт 436
В Болгарии выбирают президента 10:12 (UTC+04), В мире 456
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 225
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 10:02 (UTC+04), В мире 527
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 496
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 09:50 (UTC+04), Экономика 6 293
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 09:39 (UTC+04), В мире 553
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 09:27 (UTC+04), В мире 5 941
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 09:14 (UTC+04), Спорт 435
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 09:01 (UTC+04), В мире 553
Названы первые признаки проблем с легкими 08:55 (UTC+04), Медицина 489
Названы способы продлить жизнь ноутбука 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 466
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 08:15 (UTC+04), Общество 648
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 08:00 (UTC+04), Экономика 5 675
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 07:07 (UTC+04), Общество 2 235
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 06:28 (UTC+04), Общество 572
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 04:22 (UTC+04), В мире 723
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 03:10 (UTC+04), Общество 585
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 02:20 (UTC+04), Это интересно 806
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 01:40 (UTC+04), Общество 703
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 01:33 (UTC+04), Общество 6 642
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 582
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 00:59 (UTC+04), Спорт 594
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 00:35 (UTC+04), Спорт 8 157
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 100
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 710
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 605
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 819
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 589
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 617
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 469
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 654
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 5 707
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 5 953
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 766
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 004
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 635
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 976
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 402
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 18 418
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 829
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 756
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 901
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 4 333
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 924
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 714
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 4 025
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 939
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 036
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 979
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 368
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 889
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 782
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 869
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 715
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 677
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 884
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 658
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 961
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 101
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 118
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 920
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 643
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 8 582
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 900
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 1 006
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 24 октября 15:29 (UTC+04), В мире 1 067
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 24 октября 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 912
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 24 октября 15:12 (UTC+04), Спорт 716
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 24 октября 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 939
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 24 октября 14:59 (UTC+04), Общество 705
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 24 октября 14:44 (UTC+04), Культура 588
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 24 октября 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 904
В Китае нашли необычное существо без глаз 24 октября 14:29 (UTC+04), Это интересно 676
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 24 октября 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 870
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 24 октября 14:15 (UTC+04), В мире 890
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 24 октября 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 892
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 24 октября 14:00 (UTC+04), Политика 6 833
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 24 октября 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 877
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 24 октября 13:39 (UTC+04), Общество 1 223
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 13:30 (UTC+04), Общество 6 428
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 24 октября 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 891
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 24 октября 13:18 (UTC+04), Общество 1 970
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 24 октября 13:12 (UTC+04), Общество 689
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 24 октября 13:00 (UTC+04), Политика 6 152
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 24 октября 12:58 (UTC+04), Общество 836
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 24 октября 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 923
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 24 октября 12:48 (UTC+04), В мире 931
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 24 октября 12:35 (UTC+04), В мире 933
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 24 октября 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 865
Азербайджан превратил свое географическое положение в инструмент международного влияния - колумбийское издание 24 октября 12:22 (UTC+04), Политика 1 197
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 24 октября 12:10 (UTC+04), Политика 991
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 12:06 (UTC+04), Общество 645
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 24 октября 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 746
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 24 октября 11:45 (UTC+04), В мире 6 701
В Баку произошла массовая драка 24 октября 11:37 (UTC+04), Общество 922
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 24 октября 11:30 (UTC+04), В мире 1 130
Дорожная полиция обратилась к водителям 24 октября 11:16 (UTC+04), Общество 647
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 24 октября 11:05 (UTC+04), Спорт 1 626
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 24 октября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 938
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 24 октября 10:52 (UTC+04), Экономика 981
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 24 октября 10:40 (UTC+04), Политика 935
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 24 октября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 905
Азербайджанская нефть выросла в цене 24 октября 10:32 (UTC+04), Экономика 1 232
Предупреждение для водителей - 24 октября... 24 октября 10:26 (UTC+04), Общество 728
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 24 октября 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 643
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 24 октября 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 894
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 24 октября 10:09 (UTC+04), Общество 635
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 24 октября 10:00 (UTC+04), Политика 7 619
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 24 октября 09:43 (UTC+04), В мире 983
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 24 октября 09:36 (UTC+04), Спорт 7 471
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 24 октября 09:33 (UTC+04), Это интересно 705
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 24 октября 09:25 (UTC+04), В мире 7 363
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 24 октября 09:21 (UTC+04), Общество 1 021
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 24 октября 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 909
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 24 октября 09:14 (UTC+04), В мире 1 003
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 24 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 991
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 24 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 1 069
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 24 октября 08:38 (UTC+04), Общество 1 046
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 24 октября 08:21 (UTC+04), В мире 1 443
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 24 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 110
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 24 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 24 октября 06:26 (UTC+04), Спорт 1 451
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 24 октября 04:24 (UTC+04), Это интересно 729
В США планируют клонировать собак - Причина 24 октября 03:31 (UTC+04), В мире 1 151
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 24 октября 02:18 (UTC+04), Это интересно 864
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 24 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 950
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 24 октября 01:10 (UTC+04), Политика 1 386
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 24 октября 00:39 (UTC+04), В мире 1 199
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 24 октября 00:18 (UTC+04), Спорт 2 229
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 917
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 326
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 1 287
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 824
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 660
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 813
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 632
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 1 203
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 5 041
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 781
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 1 188
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 1 200
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 2 497
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 193
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 473
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 206
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 1 203
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 6 087
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 755
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 1 239
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 202
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 3 166
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 563
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 6 310
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 616
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 260
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 1 123
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 879
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 7 053
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 1 313
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 1 253
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 822
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 6 347
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 3 337
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 745
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 1 197
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 590
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 1 220
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 1 162
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 1 179
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 378
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 1 262
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 732
Еще новости