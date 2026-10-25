Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа

В небе над резиденцией президента США Дональда Трампа в штате Флорида истребитель F-16 перехватил гражданский самолет. Об этом сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там уточнили, что инцидент произошел накануне в закрытой для полетов зоне. ВВС связались с капитаном лайнера и благополучно сопроводили воздушное судно за ее пределы.

Американский президент прибыл в штат 23 октября. В воскресенье он должен выступить на митинге в Джорджии, а потом вернется в Вашингтон.