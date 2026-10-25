https://news.day.az/world/1869441.html Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа В небе над резиденцией президента США Дональда Трампа в штате Флорида истребитель F-16 перехватил гражданский самолет. Об этом сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Там уточнили, что инцидент произошел накануне в закрытой для полетов зоне.
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа
В небе над резиденцией президента США Дональда Трампа в штате Флорида истребитель F-16 перехватил гражданский самолет. Об этом сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Там уточнили, что инцидент произошел накануне в закрытой для полетов зоне. ВВС связались с капитаном лайнера и благополучно сопроводили воздушное судно за ее пределы.
Американский президент прибыл в штат 23 октября. В воскресенье он должен выступить на митинге в Джорджии, а потом вернется в Вашингтон.
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