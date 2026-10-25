Во Франции задержали около тысячи протестующих

Во Франции во время массовых протестов против роста стоимости жизни, прошедших 24 октября по всей стране, правоохранительные органы задержали около тысячи человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, передает Day.Az со ссылкой на BFMTV.

По данным СМИ, в манифестациях приняли участие около 410 тыс. человек.

Ранее, 18 октября, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации, призвав правительство принять меры для предотвращения подобных протестов в будущем. Он также пообещал привлечь к ответственности виновных в погромах и оказать поддержку пострадавшим предпринимателям.

Оппоненты французского лидера раскритиковали его выступление, назвав его "плачевным", и возложили на Макрона ответственность за рост социального недовольства в стране.

Протесты во Франции начались в конце сентября с демонстраций старшеклассников из-за проблем в сфере образования и постепенно охватили всю страну. 17 октября на улицы Франции вышли более полумиллиона человек, среди которых активисты, представители молодежи, профсоюзов и движений рабочих. Протестующие выступили против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.