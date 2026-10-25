Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО

В албанской Тиране вновь вспыхнули столкновения. Протестующие во время митинга 24 октября начали обстреливать полицейских фейерверками и закидывать камнями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Демонстранты требуют отставки премьер-министра Албании Эди Рама. Полиция, в свою очередь, начала применять против участников протеста слезоточивый газ, водометы, а также открыла по ним стрельбу с использованием резиновых пуль.

Столкновения разгорелись на главном бульваре Тираны. Жители Албании вырывали брусчатку с тротуаров и поджигали мусорные баки.

Албанские налоговые органы заявили, что 127 предприятиям был нанесен ущерб на сумму 2,15 миллиона евро.