https://news.day.az/world/1869431.html Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО В албанской Тиране вновь вспыхнули столкновения. Протестующие во время митинга 24 октября начали обстреливать полицейских фейерверками и закидывать камнями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Албании Эди Рама.
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО
В албанской Тиране вновь вспыхнули столкновения. Протестующие во время митинга 24 октября начали обстреливать полицейских фейерверками и закидывать камнями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Демонстранты требуют отставки премьер-министра Албании Эди Рама. Полиция, в свою очередь, начала применять против участников протеста слезоточивый газ, водометы, а также открыла по ним стрельбу с использованием резиновых пуль.
Столкновения разгорелись на главном бульваре Тираны. Жители Албании вырывали брусчатку с тротуаров и поджигали мусорные баки.
Албанские налоговые органы заявили, что 127 предприятиям был нанесен ущерб на сумму 2,15 миллиона евро.
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