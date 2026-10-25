https://news.day.az/society/1869447.html В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО В городе Хырдалан произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, при парковке автомобиля марки Chery Tiggo на проспекте Гейдара Алиева транспортное средство съехало на расположенный ниже уровня дороги тротуар и перевернулось.
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО
В городе Хырдалан произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, при парковке автомобиля марки Chery Tiggo на проспекте Гейдара Алиева транспортное средство съехало на расположенный ниже уровня дороги тротуар и перевернулось.
Более тяжелых последствий удалось избежать благодаря тому, что в момент происшествия на этом участке не было пешеходов.
В результате аварии водитель получил легкие травмы.
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