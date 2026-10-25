В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО

В городе Хырдалан произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, при парковке автомобиля марки Chery Tiggo на проспекте Гейдара Алиева транспортное средство съехало на расположенный ниже уровня дороги тротуар и перевернулось.

Более тяжелых последствий удалось избежать благодаря тому, что в момент происшествия на этом участке не было пешеходов.

В результате аварии водитель получил легкие травмы.