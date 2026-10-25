https://news.day.az/world/1869465.html Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО Кроме Франции и Албании, столкновения протестующих с полицией происходили до поздней ночи в итальянских Риме, Болонье, Флоренции и Турине. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО
Кроме Франции и Албании, столкновения протестующих с полицией происходили до поздней ночи в итальянских Риме, Болонье, Флоренции и Турине.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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