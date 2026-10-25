https://news.day.az/azerinews/1869473.html Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq Sabah magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, oktyabrın 26-da Azərbaycanın bəzi ərazilərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin məhdudlaşacağı gözlənilir.
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
Sabah magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, oktyabrın 26-da Azərbaycanın bəzi ərazilərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin məhdudlaşacağı gözlənilir.
Bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi 500-1000 metrədək azalacaq.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре