Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу до 15 лет одержала вторую победу на проходящем в Баку чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, национальная команда встретилась со сборной Андорры и добилась победы с минимальным счетом - 1:0.

Судьбу встречи, состоявшейся в Говсанском спортивном комплексе, решил единственный забитый мяч.

Таким образом, подопечные Фамиля Халилова выиграли оба стартовых матча турнира. Напомним, что в первой встрече азербайджанские футболисты разгромили Восточный Тимор со счетом 6:0.

Сегодня сборная Азербайджана проведет еще один поединок. В 19:30 национальная команда встретится с Австралией. Матч также пройдет в Говсанском спортивном комплексе.