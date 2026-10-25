К сведению отправляющихся на Бали

Власти призвали жителей индонезийского острова Бали экономить воду из-за угрозы засухи. Об этом сообщает региональное управление по чрезвычайным ситуациям (BPBD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении ведомства говорится, что необходимо экономить воду в качестве меры предосторожности в сухой сезон. Также следует не сжигать мусор и растительность, не бросать непотушенные окурки, а перед уходом из дома необходимо отключать электроприборы от розеток и гасить благовония.

Предупреждение распространяется на период с 21 по 31 октября. Сейчас в ряде районов Бали объявлены различные уровни опасности засухи.