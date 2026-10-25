https://news.day.az/world/1868678.html К сведению отправляющихся на Бали Власти призвали жителей индонезийского острова Бали экономить воду из-за угрозы засухи. Об этом сообщает региональное управление по чрезвычайным ситуациям (BPBD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В заявлении ведомства говорится, что необходимо экономить воду в качестве меры предосторожности в сухой сезон.
К сведению отправляющихся на Бали
Власти призвали жителей индонезийского острова Бали экономить воду из-за угрозы засухи. Об этом сообщает региональное управление по чрезвычайным ситуациям (BPBD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В заявлении ведомства говорится, что необходимо экономить воду в качестве меры предосторожности в сухой сезон. Также следует не сжигать мусор и растительность, не бросать непотушенные окурки, а перед уходом из дома необходимо отключать электроприборы от розеток и гасить благовония.
Предупреждение распространяется на период с 21 по 31 октября. Сейчас в ряде районов Бали объявлены различные уровни опасности засухи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре