Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО

Камерный музыкально-поэтический вечер "Любви синонимы - сонеты", объединивший поэзию и классическую музыку, состоялся в пражской галерее "Лапидариум". Одним из центральных событий программы стало исполнение сонетной поэмы, посвященной выдающемуся азербайджанскому и советскому певцу Муслиму Магомаеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вечер прошел в историческом центре Праги, в пространстве галереи, где барочная скульптура соседствует с произведениями современных художников. В мероприятии приняли участие поэты Борис Гольдберг (США - Чехия), Наталья Волкова (Чехия) и Лейла Бегим (Азербайджан - Чехия).

Поэтические выступления сопровождались игрой скрипача Александра Шонерта, лауреата международной премии Антонина Дворжака и Европейской премии Густава Малера. Его музыкальные интерпретации стали частью художественного диалога между поэтическим словом и инструментальной музыкой.

Б. Гольдберг, известный журналист и писатель, представил сонеты, посвященные композиторам Фредерику Шопену, Францу Шуберту, Людвигу ван Бетховену и Вольфгангу Амадею Моцарту. Актриса и поэтесса Н. Волкова прочитала фрагменты венка сонетов, раскрывающего тайны творческого процесса и рождения поэтического произведения.

Особое место в программе заняло выступление директора "Общества Натаван" в Чехии и руководителя проекта "Азербайджанский культурный дом в Праге" Л. Бегим. Она представила сонетную поэму, посвященную Муслиму Магомаеву.

Произведение ранее звучало на торжествах по случаю 75-летия певца в Дюссельдорфе и Баку. В Баку поэтесса выступила по приглашению Народной артистки СССР Тамары Синявской, супруги Муслима Магомаева.

В преддверии 25 октября - дня памяти певца, скончавшегося в 2008 году, - посвященные ему строки приобрели особое звучание:

"Мелодия" влюбленного Муслима

Рождала песнь ответную любимой...

Судьба скрестила звездные смычки.

Но время ускользало так незримо,

Подчеркивая в книге вечной имя -

Любви синоним - звонкое Муслим!"

Кульминацией вечера стало исполнение знаменитой "Мелодии" в интерпретации А. Шонерта. Партию фортепиано исполнила Наталья Шонерт.

Музыкальное посвящение завершило программу, объединившую поэзию, скрипичное искусство и память о выдающемся исполнителе. Обращение к творчеству Муслима Магомаева стало частью вечера, посвященного любви как одной из вечных тем искусства.

В старинных стенах пражского "Лапидариума" имя певца вновь прозвучало в поэтическом образе, ставшем лейтмотивом вечера: "Любви синоним - звонкое Муслим!"