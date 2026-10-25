Разведка США полагает, что Иран готовит покушения на американских дипломатов и должностных лиц на Ближнем Востоке и за его пределами.

Как передает Day.Az, об этом сообщили издания Axios и Financial Times (FT) со ссылкой на служебную записку директора Национальной разведки США Джея Клейтона.

Документ от 23 октября адресован госсекретарю Марко Рубио, который также занимает пост советника президента по национальной безопасности.

В записке Клейтон также указывает, что подготовка Тегерана к проведению таких операций достигла "продвинутой стадии", поэтому информация о готовящихся покушениях может быть релевантной и для более широкого круга людей.

По данным FT, данные разведки стали одной из причин, по которой Госдепартамент США начал сокращать численность персонала в американских посольствах на Ближнем Востоке.

Власти страны опасаются, что поддерживаемые Ираном йеменские хуситымогут распространить свои атаки за пределы Саудовской Аравии на другие страны региона.

Cитуацию может осложнить и возобновление ударов США и Израиля по Исламской Республике после промежуточных выборов в американский Конгресс в начале ноября, отмечает Axios.