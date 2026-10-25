https://news.day.az/society/1869476.html В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО В последний день Фестиваля оливок, проходящего в Баку, в Приморском национальном парке продолжается музыкально-развлекательная программа. Несмотря на дождливую погоду, жители города и гости столицы приходят на фестиваль, смотрят концерты и отдыхают.

В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО

Общество, 25 октября 2026 15:13 (UTC +04:00) 4 222
В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду

В последний день Фестиваля оливок, проходящего в Баку, в Приморском национальном парке продолжается музыкально-развлекательная программа. Несмотря на дождливую погоду, жители города и гости столицы приходят на фестиваль, смотрят концерты и отдыхают.

Как передает Day.Az, в течение дня на фестивале проходят различные конкурсы и развлекательные состязания с участием диджея Kamo и ведущего Искандера Ибрагимова. Участникам и победителям вручают различные подарки.

В павильонах, установленных на территории фестиваля, также представлены продукты оливковых компаний, ресторанов и винодельческих предприятий. Посетители пробуют различные блюда, знакомятся с продукцией и совершают покупки. В течение дня продолжает работать и развлекательная зона для детей.

На сцене фестиваля выступают музыкальные группы и певцы. Посетители наслаждаются живой музыкой, танцуют и получают удовольствие от концертов.

В настоящее время в рамках программы выступает группа Wave Band.

 

Позже ожидаются выступления Тимы Сулейманбейли и группы Excellent Band.

Во второй половине дня на сцену выйдут Азад Шабанов, Замиг Гусейнов и народная артистка Айгюн Кязимова.

Отметим, что Фестиваль оливок организован при поддержке Государственного агентства по туризму и Управления Приморского бульвара, а также при спонсорстве производителей оливковой продукции Absheron Olive Gardens и Olivea.

Вход на территорию фестиваля и посещение концертной программы бесплатны.

  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
  • В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду
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#БАКУ #ФЕСТИВАЛЬ ОЛИВОК
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