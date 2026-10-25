https://news.day.az/sport/1869486.html Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе В столице Таджикистана Душанбе продолжается молодежный Гран-при по дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй соревновательный день на татами вышли пять представителей Азербайджана, двое из которых поборются за бронзовые медали.

Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе

Спорт, 25 октября 2026 16:00 (UTC +04:00) 303
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе

В столице Таджикистана Душанбе продолжается молодежный Гран-при по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй соревновательный день на татами вышли пять представителей Азербайджана, двое из которых поборются за бронзовые медали.

В весовой категории до 90 кг Али Газымамедов встретится с представителем Египта Мустафой Эльрамли.

В категории до 100 кг Давуд Намазлы проведет поединок за третье место против польского дзюдоиста Матеуша Вацко.

Финальный блок соревнований начнется сегодня в 16:00 по бакинскому времени.

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