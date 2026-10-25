Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе

В столице Таджикистана Душанбе продолжается молодежный Гран-при по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй соревновательный день на татами вышли пять представителей Азербайджана, двое из которых поборются за бронзовые медали.

В весовой категории до 90 кг Али Газымамедов встретится с представителем Египта Мустафой Эльрамли.

В категории до 100 кг Давуд Намазлы проведет поединок за третье место против польского дзюдоиста Матеуша Вацко.

Финальный блок соревнований начнется сегодня в 16:00 по бакинскому времени.