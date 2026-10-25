Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО

Шагая по улицам Ичеришехер, человек на каждом шагу чувствует следы веков. Музей нумизматики, расположенный внутри историко-архитектурного памятника XII века - мечети Ашур, является одним из таких уникальных мест для тех, кто хочет раскрыть тайны прошлого.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, монеты, экспонируемые в музее, отправляют посетителей в богатое историческое путешествие, охватывающее период с III века до нашей эры до XX века нашей эры. В экспозиции представлено свыше 200 монет, относящихся к нумизматическому фонду. Каждая из них является ценным экспонатом, предоставляющим информацию об экономической жизни, торговых связях и культуре периода, к которому она принадлежит.

Но задумывались ли вы когда-нибудь, насколько богатую информацию могут передать нам сегодня эти монеты, которые когда-то люди использовали в повседневных покупках? Изображения и надписи на них сохраняют до наших дней следы древних государств, правителей и различных эпох.

Мечеть Ашур, в которой расположен музей, также привлекает внимание своими историческими и архитектурными особенностями. Таким образом, посетители здесь не только знакомятся с древними монетами, но и открывают для себя богатое архитектурное наследие Ичеришехер.