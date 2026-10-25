Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах

Международная группа ученых описала жизнь, которая может существовать на планетах у ближайших к Солнцу звездах. Выводы исследования публикует издание Popular Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи под руководством Криса Даути из Университета Северной Аризоны изучили планеты у ближайших к Солнцу звезд и пришли к выводу, что единственными инопланетянами на большинстве их них могут быть бактерии. Связано это с тем, что большая часть найденных экзопланет находится у звезд категории красный карлик. Эти звезды холоднее Солнца, а значит, жизнь на вращающихся вокруг них планетах будет развиваться медленнее.

В первую очередь на таких планетах хуже условия для фотосинтеза. Они получают меньше света, а из-за приливного захвата только одна сторона всегда обращена к звезде, что вдвое сокращает доступную для фотосинтеза площадь. Это замедляет накопление биомассы и эволюцию сложной жизни. В качестве примера ученые привели экзопланету TRAPPIST-1 e у звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Планета старше Земли, однако расчеты показали, что она может обладать лишь 21 процентом от общего количества фиксированного углерода Земли, что соответствует микробной стадии развития жизни.

При этом есть и обнадеживающие выводы. Согласно данным исследования, три из 29 изученных планет могут иметь достаточно углерода, чтобы находиться примерно на уровне мезозойской эры. При этом ученые оговорились, что их метод исследования лишь один из возможных, а более древняя эволюционная история планеты не означает наличие высокоразвитых обитателей.