Названа причина появления «мусора» в Windows

Установка Windows 11 с нуля не гарантирует, что компьютер будет свободен от лишних программ. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналиста медиа Хорхе Агиляра, установка "чистой" версии Windows не означает, что в операционной системе (ОС) не будет "мусора". Специалист назвал причину его появления - при установке системы на компьютер могут быть загружены вспомогательные программы Microsoft и ее партнеров.

По словам автора, после первого входа в систему в меню "Пуск" могут появиться ярлыки приложений, которые пользователь не устанавливал. ОС также показывает рекомендации и предложения, а поиск выводит не только файлы с компьютера, но и результаты из интернета.

Хорхе Агиляр предложил начать очистку с раздела "Установленные приложения". Журналист посоветовал удалить ненужные программы Microsoft и пробные версии программного обеспечения (ПО) от производителя компьютера. Также специалист рекомендовал убрать из автозагрузки необязательные мессенджеры и другие сторонние программы.