https://news.day.az/azerinews/1869492.html Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz və Ordubad rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, yağıntı nəticəsində dağ zirvələri və ətraf ərazilər qarla örtülüb.
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz və Ordubad rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, yağıntı nəticəsində dağ zirvələri və ətraf ərazilər qarla örtülüb.
Hazırda Şahbuz rayonunun yüksək dağlıq, Ordubad rayonunun Göygöl əraziləri və Gəmiqaya tarixi abidəsi istiqamətində, dəniz səviyyəsindən 3450 metr yüksəklikdə qar müşahidə olunur. Həmçinin Parağaçay, Səfər dərəsi və Qapıcıq zirvəsinə də qar yağıb.
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