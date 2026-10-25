https://news.day.az/azerinews/1869557.html Xalidə Gözəl vəfat etdi Əməkdar artist Xalidə Gözəl (Əhmədova) vəfat edib. Milli.Az bildirir ki, bu barədə məlumatı aparıcı Elgiz Əkbər verib. Teleaparıcı diktorun bu gün dünyasını dəyişdiyini bildirib.
Xalidə Gözəl vəfat etdi
Əməkdar artist Xalidə Gözəl (Əhmədova) vəfat edib.
Milli.Az bildirir ki, bu barədə məlumatı aparıcı Elgiz Əkbər verib. Teleaparıcı diktorun bu gün dünyasını dəyişdiyini bildirib.
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