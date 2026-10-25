https://news.day.az/sport/1869548.html Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг) завоевал золотую медаль чемпионата мира, проходящего в Астане (Казахстан). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальной схватке опытный спортсмен одержал победу над представителем Ирана Паямом Ахмади со счетом 3:1.
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО
Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг) завоевал золотую медаль чемпионата мира, проходящего в Астане (Казахстан).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальной схватке опытный спортсмен одержал победу над представителем Ирана Паямом Ахмади со счетом 3:1.
Таким образом, Азизли в пятый раз в карьере стал чемпионом мира, пополнив свою коллекцию наград еще одним золотом.
Отметим, что сегодня за высшую награду мирового первенства поборется еще один представитель Азербайджана - Санан Сулейманов (77 кг). В финале его соперником станет Александрин Гуцу из Молдовы.
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