Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг) завоевал золотую медаль чемпионата мира, проходящего в Астане (Казахстан).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальной схватке опытный спортсмен одержал победу над представителем Ирана Паямом Ахмади со счетом 3:1.

Таким образом, Азизли в пятый раз в карьере стал чемпионом мира, пополнив свою коллекцию наград еще одним золотом.

Отметим, что сегодня за высшую награду мирового первенства поборется еще один представитель Азербайджана - Санан Сулейманов (77 кг). В финале его соперником станет Александрин Гуцу из Молдовы.