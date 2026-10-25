https://news.day.az/world/1869538.html Землетрясение в Китае Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе. Об этом сообщает сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az.
Землетрясение в Китае
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе. Об этом сообщает сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az.
Подземные толчки были зафиксированы в 11:25 (15:25 по бакинскому времени) в 217 км от Нагчу с населением около 30 тысяч человек и 421 км от Лхасы с населением около 118 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. В настоящий момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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