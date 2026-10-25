Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО
Легендарный тренер "Арсенала" посетил матч, в котором азербайджанские футболисты обыграли Андорру со счетом 1:0
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер наблюдал за матчем сборных Азербайджана и Андорры на чемпионате мира FIFA U-15, проходящем в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, французский специалист посетил Говсанский спортивный комплекс, где состоялась встреча команды под руководством Фамиля Халилова.
Матч завершился победой сборной Азербайджана со счетом 1:0. Единственный гол забил Гасан Мехмедов. Эта победа стала для азербайджанской команды второй на турнире. Ранее она разгромила Восточный Тимор со счетом 6:0.
Отметим, что Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год, трижды выиграв чемпионат Англии и семь раз Кубок страны.
С 2019 года 77-летний специалист занимает должность руководителя отдела глобального развития футбола FIFA.
Напомним, что чемпионат мира U-15 впервые проводится в Азербайджане и завершится 30 октября.
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