Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО

Легендарный тренер "Арсенала" посетил матч, в котором азербайджанские футболисты обыграли Андорру со счетом 1:0

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер наблюдал за матчем сборных Азербайджана и Андорры на чемпионате мира FIFA U-15, проходящем в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, французский специалист посетил Говсанский спортивный комплекс, где состоялась встреча команды под руководством Фамиля Халилова.

Матч завершился победой сборной Азербайджана со счетом 1:0. Единственный гол забил Гасан Мехмедов. Эта победа стала для азербайджанской команды второй на турнире. Ранее она разгромила Восточный Тимор со счетом 6:0.

Отметим, что Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год, трижды выиграв чемпионат Англии и семь раз Кубок страны.

С 2019 года 77-летний специалист занимает должность руководителя отдела глобального развития футбола FIFA.

Напомним, что чемпионат мира U-15 впервые проводится в Азербайджане и завершится 30 октября.