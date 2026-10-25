https://news.day.az/azerinews/1869560.html Oktay Saral sabah istefa verəcək - KİV Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Oktay Saralın sabah istefa verməsi gözlənilir. Bu barədə Türkiyənin "Günebakış" nəşri məlumat yayıb. Mənbənin məlumatına görə, Saralın bazar ertəsi günü istefasını açıqlayacağı gözlənilir.
Oktay Saral sabah istefa verəcək - KİV
Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Oktay Saralın sabah istefa verməsi gözlənilir.
Bu barədə Türkiyənin "Günebakış" nəşri məlumat yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, Saralın bazar ertəsi günü istefasını açıqlayacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Oktay Saral Türkiyədə Azərbaycana qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasının aparıcı simalarından biridir.
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