https://news.day.az/azerinews/1869560.html Oktay Saral sabah istefa verəcək - KİV Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Oktay Saralın sabah istefa verməsi gözlənilir. Bu barədə Türkiyənin "Günebakış" nəşri məlumat yayıb. Mənbənin məlumatına görə, Saralın bazar ertəsi günü istefasını açıqlayacağı gözlənilir.

Oktay Saral sabah istefa verəcək - KİV

Azərbaycanca, 25 октября 2026 18:09 (UTC +04:00) 185
Oktay Saral sabah istefa verəcək

Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Oktay Saralın sabah istefa verməsi gözlənilir.

Bu barədə Türkiyənin "Günebakış" nəşri məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına görə, Saralın bazar ertəsi günü istefasını açıqlayacağı gözlənilir.

 

Qeyd edək ki, Oktay Saral Türkiyədə Azərbaycana qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasının aparıcı simalarından biridir.

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