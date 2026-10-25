Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО

Строительный кран рухнул на монорельсовую линию 15-Prata в бразильском Сан-Паулу, после чего в него на полном ходу врезался поезд. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел утром 24 октября рядом со станцией Камило Аддад на востоке города. Кран стоял на площадке соседнего частного предприятия и не выдержал нагрузки. Его стрела повисла прямо над путевой балкой. Через несколько секунд в стрелу ударил поезд. От удара кран сорвался вниз, на проезжую часть.

По данным пожарной службы, оператор крана получил травму ноги. Компания-владелец техники оказала ему помощь. В метрополитене заявили, что никто из пассажиров и сотрудников не пострадал.

Людей вывели из состава, поезд отправили в депо. Один из рабочих, находившихся рядом, едва не попал под падающую стрелу.

"Кран сломался и чуть не упал на меня", - цитирует мужчину CNN Brasil.

По его словам, он отпрыгнул назад, упал и ударился рукой, отделавшись легкой травмой. Падающие обломки повредили три автомобиля и повалили дерево.

Энергетическая компания Enel ненадолго прервала подачу электричества, к концу дня снабжение восстановили почти для всех потребителей. Из-за аварии было заблокировано движение между станциями метрополитена Вила Прудент и Сан-Лукас, пассажиров на этом участке перевозили автобусы.

Гражданская полиция Сан-Паулу начала расследование и зарегистрировала дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Среди версий - просадка грунта под краном. Специалисты продолжают изучать технику и площадку.