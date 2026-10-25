https://news.day.az/sport/1869541.html Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании Азербайджанский футболист Амин Иманвердиев продолжит карьеру в Испании. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportal.az, 17-летний игрок юношеской сборной Азербайджана (U-17) достиг соглашения с клубом "Мурсия", выступающим в третьей лиге Испании. Стороны заключили контракт сроком на три года.
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании
Азербайджанский футболист Амин Иманвердиев продолжит карьеру в Испании.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportal.az, 17-летний игрок юношеской сборной Азербайджана (U-17) достиг соглашения с клубом "Мурсия", выступающим в третьей лиге Испании.
Стороны заключили контракт сроком на три года.
Отметим, что ранее Иманвердиев выступал за другой испанский клуб - "Осенсе".
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