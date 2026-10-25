Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании

Азербайджанский футболист Амин Иманвердиев продолжит карьеру в Испании.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportal.az, 17-летний игрок юношеской сборной Азербайджана (U-17) достиг соглашения с клубом "Мурсия", выступающим в третьей лиге Испании.

Стороны заключили контракт сроком на три года.

Отметим, что ранее Иманвердиев выступал за другой испанский клуб - "Осенсе".