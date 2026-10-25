Турция и Армения восстановят исторический мост на границе

В Турции завершен тендер на реконструкцию исторического моста Ани, расположенного на границе с Арменией, в провинции Карс.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, тендер на восстановление моста состоялся 16 сентября, а 28 сентября был подписан соответствующий договор.

Министр отметил, что согласно протоколу, подписанному 4 мая в Ереване между Турцией и Арменией, реконструкция будет проводиться под координацией совместной комиссии двух стран.

Уралоглу напомнил, что мост был построен в X веке на Великом шелковом пути. До наших дней сохранились лишь остатки его опор. Длина сооружения составляла 80 метров, ширина - 8 метров, а протяженность арочного пролета, разрушенного в 1807 году, - 31 метр.

По словам министра, главная цель проекта заключается в восстановлении одного из важных исторических памятников Великого шелкового пути и его сохранении для будущих поколений.