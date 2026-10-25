Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа

Новая двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Возможность проведения этой встречи сейчас находится "на рабочем столе". Представитель Кремля выразил надежду как на двустороннюю встречу Путина и Трампа, так и трехстороннюю встречу Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. При этом Песков уточнил, что окончательных договоренностей пока нет.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Китай занимается подготовкой возможной встречи лидеров России, КНР и США.

Саммит АТЭС намечен в Шэньчжене на 18-19 ноября.