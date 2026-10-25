Трамп заявил, что предупреждал Макрона

Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждал французского лидера Эмманюэля Макрона об уничтожении Франции из-за миграционной политики.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трамп заявил, что обсуждал с коллегой последствия его политики.

"Когда я только вступил в должность, я довольно рано встретился с Макроном. Я сказал ему: "Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну"", - пояснил он.

Ранее во Франции вновь должны были пройти массовые акции протеста: митингующие планировали вывести на улицы до 600 тысяч человек с требованиями улучшить условия образовании. Манифестации также ожидались в Италии, Германии, Сербии и Албании.