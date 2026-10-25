Сильное землетрясение в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в горах Гиндукуш в Афганистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 206 км к востоку от города Кундуз, где проживают около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 104 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.