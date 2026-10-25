https://news.day.az/world/1869569.html Сильное землетрясение в Афганистане Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в горах Гиндукуш в Афганистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 206 км к востоку от города Кундуз, где проживают около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 104 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Сильное землетрясение в Афганистане
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в горах Гиндукуш в Афганистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 206 км к востоку от города Кундуз, где проживают около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 104 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре