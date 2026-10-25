Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту в Эр-Рияде, а также военным базам в Хамис-Мушайте и Джизане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Вооруженные силы Йемена (формирования хуситов - прим. ТАСС) <...> провели три военные операции с использованием десятков баллистических ракет", - написал Сариа в своем телеграм-канале.

По его словам, целями атак стали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, авиабаза в Хамис-Мушайте на юге Саудовской Аравии, а также военно-морская база пограничных войск в Джизане. Сариа также призвал международные авиакомпании и пассажиров отказаться от полетов через аэропорт Эр-Рияда, назвав его небезопасным.