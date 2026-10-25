У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести

- есть пропавшие без вести

В результате затопления нефтегазовой буровой платформы у берегов Габона один человек погиб, четверо пропали без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, трагедия произошла недалеко от города Маюмба.

В момент происшествия на буровой платформе Prospector 5, принадлежащей компании Borr Drilling, находились 115 человек. Безопасность 110 из них обеспечена.

Первоначально сообщалось о пяти пропавших без вести, однако позднее было обнаружено тело одного из них. Установлено, что погибший являлся гражданином Индии. Трое из пропавших без вести - граждане Габона.

По предварительным данным, платформа потеряла устойчивость и затонула во время подготовки к буровым работам.

Министерство нефти и газа Габона создало кризисный штаб в связи с происшествием. К поисково-спасательным операциям привлечены Военно-морские силы.

Начато техническое расследование для установления причин происшествия.

Официальные лица сообщили, что утечки вредных веществ в море не зафиксировано.