Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ

Азербайджанский борец греко-римского стиля Сянан Сулейманов завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходящем в столице Казахстана Астане.

Как передает Day.Az, выступающий в весовой категории до 77 кг спортсмен в финальной схватке одержал победу над представителем Молдовы Александрином Гуцу со счетом 8:3 и стал чемпионом мира.

Отметим, что сегодня другой представитель сборной Азербайджана Эльдениз Азизли, выступающий в весовой категории до 55 кг, победил иранского борца Паяма Ахмади со счетом 3:1 и в пятый раз стал чемпионом мира.

Таким образом, азербайджанские борцы завоевали две золотые медали во второй день чемпионата мира в Астане.