Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ

Власти федеральных земель Германии намерены обязать социальные сети искусственно внедрять в ленты пользователей одобренный государством информационный контент. Об этом сообщает Apollo News, ссылаясь на новый государственный договор о цифровых медиа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно проекту, каждый пятый пост (20% выдачи) должен представлять собой информационные материалы от общественно-правовых СМИ или медиа, имеющих статус "содействующих разнообразию мнений".

Такая мера направлена на приоритетное продвижение государственного контента через алгоритмы рекомендаций соцсетей. В первую очередь квоты получат финансируемые из налогов общественные вещатели, такие как ARD, ZDF и Deutschlandradio. Частным и независимым изданиям для включения в этот список придется проходить специальную процедуру подачи заявок.

Сбор отзывов по данному проекту продлится до 13 ноября. После этого документ должен пройти стадию согласования правительствами земель и последующую ратификацию региональными парламентами.