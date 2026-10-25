Эрдоган уволил своего главного советника
Главный советник президента Турции Октай Сарал подтвердил, что покинул занимаемую должность по распоряжению главы государства.
Как передает Day.Az, об этом сообщил турецкий журналист Талат Атилла, который лично связался с Саралом по телефону.
На вопрос журналиста о том, действительно ли он был освобожден от должности, Сарал ответил:
"Да.Господин президент назначил меня на этот пост, и по его распоряжению я ушел. Я ни на кого не держу обиды".
Затем журналист поинтересовался, связано ли решение с заявлениями Сарала об Азербайджане.
"Да, похоже, что так", - ответил бывший советник.
Напомним, ранее Октай Сарал выступил с критическими заявлениями по поводу требований к школьной форме в Азербайджане, в частности вопроса ношения хиджаба в образовательных учреждениях. Его высказывания вызвали широкий резонанс.
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