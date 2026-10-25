Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Есть отношения между государствами, которые держатся преимущественно на политической конъюнктуре, временном совпадении интересов или необходимости решать конкретные внешнеполитические задачи. А есть отношения, фундамент которых гораздо глубже: общая история, культурная близость, взаимное уважение и искреннее желание видеть соседа сильным, благополучным и успешным. Именно к такой категории относятся связи Азербайджана и Казахстана.

Поздравительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики Казахстан стало еще одним свидетельством того, насколько важное место занимает казахстанское направление во внешней политике Баку и насколько устойчивыми остаются отношения двух братских государств.

В своем послании Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с национальным праздником, пожелав стране мира, благополучия и процветания. Глава нашего государства отметил успехи Казахстана в социально-экономическом развитии, укреплении экономического потенциала и повышении международного авторитета.

Особое внимание он уделил регулярным взаимным визитам, встречам и активному диалогу на высшем уровне, которые способствуют дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества. Отдельно Ильхам Алиев подчеркнул значение недавнего визита Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан для участия в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

И тут я хочу отметить, что мы в Азербайджане особенно хорошо понимаем цену мира и территориальной целостности. Поэтому невозможно не испытывать удовлетворения от того, что Казахстану удалось избежать трагических сценариев, с которыми столкнулись Азербайджан, Грузия и Украина. Нашим государствам пришлось пережить тяжелые испытания, защищать суверенитет, бороться за восстановление территориальной целостности и преодолевать последствия вооруженных конфликтов. И опыт Азербайджана наглядно показал, насколько долгим и сложным может быть путь к восстановлению справедливости.

Казахстану удалось сохранить мир и сосредоточить значительную часть усилий на развитии экономики, укреплении государственных институтов и повышении благосостояния населения. При этом особую признательность в Азербайджане всегда вызывала позиция Казахстана по армяно-азербайджанскому конфликту. Астана последовательно выступала за урегулирование международных споров на основе международного права и уважения территориальной целостности государств.

Для Баку такая позиция имела принципиальное значение. Ведь речь шла не просто о дипломатической поддержке, а о признании универсального принципа, согласно которому границы государств не должны пересматриваться силой, а территориальные споры не могут служить оправданием оккупации. Тем более что исторические победы Азербайджана, восстановившего суверенитет над своими территориями, имели значение не только для нашей страны.

Они изменили региональную политическую реальность и открыли дополнительные возможности для расширения сотрудничества с государствами Центральной Азии. Южный Кавказ и Центральная Азия все отчетливее воспринимаются не как отдельные пространства, разделенные Каспийским морем, а как взаимосвязанные части большого евразийского региона. Здесь переплетаются интересы в сфере транспорта, энергетики, торговли, цифровых коммуникаций и безопасности.

Особенно показательно, как меняется формат взаимодействия Азербайджана с центральноазиатскими государствами. Если прежде сотрудничество часто описывали формулой "5+1" - пять стран Центральной Азии плюс Азербайджан, - то в ноябре 2025 года наша страна получила статус полноправного участника Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Таким образом, региональный формат расширился до шести государств, а Азербайджан перестал восприниматься лишь как внешний партнер, связанный с Центральной Азией Каспийским морем.

Растет понимание того, что у Азербайджана и государств Центральной Азии есть общие стратегические интересы, а их географическое положение может стать преимуществом для всех участников. Чем теснее будут взаимодействовать Баку и Астана, тем больше возможностей появится для укрепления связей между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и европейскими рынками.

Ключевое место в этом процессе занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор. Азербайджан обладает важнейшей транспортной инфраструктурой на западном побережье Каспия, Казахстан - на восточном, и именно совместные усилия двух стран позволяют развивать логистическую связь между Азией и Европой.

Порты, железные дороги, автомобильные маршруты и сопутствующие сервисы создают основу для увеличения грузопотоков, сокращения времени доставки и расширения торговых возможностей. В условиях, когда международный бизнес все больше заинтересован в диверсификации маршрутов, значение такого сотрудничества трудно переоценить.

Однако Баку и Астана смотрят не только на традиционную транспортную инфраструктуру. Важнейшим событием стало недавнее официальное открытие Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии. Кабель протяженностью около 380 километров соединяет Сумгайыт и Актау, а его проектная пропускная способность превышает 400 терабит в секунду. Линия реализована в рамках инициативы Digital Silk Way и формирует новый цифровой маршрут между Азией и Европой.

Перспективы этого проекта выходят далеко за пределы ускорения передачи данных между двумя странами. Новая инфраструктура способна повысить устойчивость международных телекоммуникаций, расширить возможности для облачных сервисов, центров обработки данных и развития искусственного интеллекта, а также привлечь технологические компании, заинтересованные в надежном соединении европейских и азиатских рынков. По сути, Средний коридор получает еще одно измерение: наряду с грузами и товарами через регион все активнее будут проходить цифровые потоки, необходимые современной экономике.

Как видим, современное партнерство Азербайджана и Казахстана давно вышло за рамки символической братской дружбы. Оно имеет конкретное экономическое содержание: транспорт, логистика, энергетика, инвестиции, торговля, телекоммуникации и гуманитарные обмены.

Теплый политический диалог на высшем уровне помогает определять приоритеты, а практические проекты превращают договоренности в реальные результаты. Так что можно констатировать, что между Баку и Астаной всегда были, есть и будут теплые, взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения - отношения братских государств, которые умеют ценить общую историю, уважать интересы друг друга и вместе строить будущее.