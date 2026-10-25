https://news.day.az/azerinews/1869571.html Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib Deputat Arzuxan Əlizadənin oğlu Əhməd Arzuxan oğlu Əli-zadə barəsində dörd ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Day.Az Trend-ə xəbər verir ki, Nizami Rayon Məhkəməsində onun barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair təqdimat və vəsatət təmin edilib.

Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib

Azərbaycanca, 25 октября 2026 21:16 (UTC +04:00) 310
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib

Deputat Arzuxan Əlizadənin oğlu Əhməd Arzuxan oğlu Əli-zadə barəsində dörd ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Day.Az Trend-ə xəbər verir ki, Nizami Rayon Məhkəməsində onun barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair təqdimat və vəsatət təmin edilib.

Əhməd Əli-zadənin həbsdə saxlanılma müddətinin əvvəli 2026-cı il oktyabrın 24-dən hesablanıb.

O, Cinayət Məcəlləsinin 218.1, 218.2, 234.4.1, 234.4.3, habelə 29, 234.4.1 və 29, 234.4.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub.

Qeyd edək ki, Bakının Xətai rayonunun General Şıxlinski küçəsində yerləşən "Ab-Hava" kafesində baş verən kütləvi dava zamanı bir nəfər bıçaq xəsarətindən həyatını itirib.

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