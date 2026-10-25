Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО

Более полутора суток тайфун "Чампи" бушевал на Тайване, вызвав масштабные разрушения, перебои с электроснабжением и многочисленные чрезвычайные происшествия.

Как передает Day.Az, в результате стихии один человек погиб, еще 616 получили различные травмы. Жертвой тайфуна стал мужчина, которого смыло мощными волнами на побережье округа Пиндун.

Сильный ветер и проливные дожди привели к падению деревьев, повреждению зданий, рекламных конструкций и объектов инфраструктуры. В экстренные службы поступило более 9 тысяч сообщений о происшествиях, из которых свыше 3,2 тысячи были связаны с поваленными деревьями.

Без электричества остались более 340 тысяч домохозяйств. В некоторых районах за двое суток выпало до 650 миллиметров осадков, что привело к подтоплениям и угрозе оползней.

В целях безопасности власти эвакуировали почти 5 тысяч человек. Стихия также серьезно нарушила работу транспорта, в том числе воздушного сообщения.

К 24 октября тайфун ослаб до тропического шторма и начал удаляться от Тайваня в направлении Японии. Метеорологические службы отменили штормовые предупреждения, а погодные условия на острове постепенно нормализуются.